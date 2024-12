GED : Découvrez Abbyy Phoenix, l’intelligence artificielle SLM qui révolutionne l’automatisation de la gestion documentaire

EN BREF Présentation d’ Abbyy Phoenix , une IA multimodale pour la gestion documentaire .

Dans un monde où la gestion documentaire est essentielle pour les entreprises, Abbyy lance Phoenix, une solution d’intelligence artificielle basée sur des modèles de langage légers (SLM). Cette innovation vise à améliorer l’automatisation des processus documentaires, rendant les opérations plus efficaces et adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur. Grâce à ses fonctionnalités avancées, Phoenix transforme la façon dont les entreprises gèrent leurs documents, favorisant une agilité accrue et une précision sans précédent.

Une approche axée sur des modèles spécifiques

Phoenix illustre la stratégie d’Abbyy qui privilégie l’utilisation de modèles ciblés. Contrairement aux grands modèles génériques, Abbyy adopte des modèles plus petits et spécialisés permettant une personnalisation en profondeur selon les contextes métiers. Cette approche non seulement réduit la complexité des déploiements, mais aussi diminue les coûts liés à l’automatisation à grande échelle.

Une agilité améliorée dans l’automatisation

En se concentrant sur des modèles légers, Abbyy assure aux entreprises une flexibilité optimale pour automatiser leurs processus documentaires. Phoenix permet de traiter efficacement des types de documents très spécifiques, apportant ainsi une performance accrue. Loin d’être un produit standardisé, cette solution est conçue pour s’adapter aux diverses exigences des secteurs d’activité, maximisant la pertinence et la précision des résultats.

Intégration des nouvelles capacités avec le Purpose-Built AI Center

Abbyy a également lancé le Purpose-Built AI Center, un hub central qui apporte aux entreprises une suite d’outils d’intelligence artificielle spécifiquement conçus pour créer des applications de nouvelle génération. Grâce à la passerelle sécurisée Abbyy IDP, les entreprises peuvent intégrer la puissance des grands modèles de langage tout en garantissant la sécurité de leurs données. Le centre offre des applications prêtes à l’emploi, permettant ainsi aux entreprises de maximiser la valeur de leurs données dans un environnement sécurisé.

Gestion conforme des factures électroniques

Parmi les améliorations apportées par Abbyy, le traitement des factures électroniques se distingue. Ce système assure une gestion conforme, prenant en charge tous les formats de factures tout en respectant les réglementations nationales, surtout dans le contexte de l’adoption croissante de la facturation électronique en Europe. Ceci est particulièrement pertinent pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives et conformes aux exigences légales.

Évolution continue grâce à l’analyse des Big Data

Une autre fonctionnalité clé est l’analyse des Big Data, optimisée pour traiter des processus contenant d’énormes quantités de données. Cette capacité est incontournable pour les entreprises qui traversent une transformation numérique et souhaitent comprendre les interactions complexes entre données et processus. Les secteurs tels que la finance ou la logistique bénéficient particulièrement de cette fonctionnalité qui améliore les chaînes de valeur.

Améliorations des performances de reconnaissance optique de caractères

Abbyy a également présenté des avancées significatives en matière de reconnaissance optique de caractères (OCR). Les nouvelles capacités d’OCR permettent d’offrir une qualité de conversion améliorée et une meilleure détection des structures documentaires. De plus, la reconnaissance de l’écriture manuscrite (ICR) est désormais multimodale, ce qui élargit considérablement le champ des applications possibles.

Facilitation de l’intégration avec les API

Enfin, la prise en charge simplifiée des API permet une intégration fluide pour les développeurs utilisant des langages de développement courants tels que .NET et Python. Cela facilite la création d’applications documentaires innovantes et améliore considérablement l’efficacité des processus d’automatisation.

Comparaison des fonctionnalités d’Abbyy Phoenix

Fonctionnalité Description Multimodalité Utilise des modèles de langage adaptés à divers contextes métiers. Automatisation des processus Améliore l’efficacité et la rapidité du traitement documentaire. Flexibilité Propose des modèles légers qui s’adaptent facilement aux besoins spécifiques. Conformité réglementaire Facilite la gestion des factures électroniques en respectant les normes. Analyse des données Optimise le traitement de grandes quantités de données. Support API Intégration simplifiée avec les principaux langages comme .NET et Python. Amélioration continue Incorporation d’outils d’analyse pour le suivi des performances.

Abbyy Phoenix : Révolution dans la gestion documentaire

IA multimodale : Phoenix utilise des petits modèles de langage (SLM) pour optimiser les processus documentaires.

: Phoenix utilise des pour optimiser les processus documentaires. Agilité accrue : Des modèles spécialisés permettant une adaptation fine aux besoins spécifiques des entreprises.

: Des modèles spécialisés permettant une aux besoins spécifiques des entreprises. Coûts réduits : Moins de complexité dans les déploiements grâce à des solutions plus légères.

: Moins de complexité dans les déploiements grâce à des solutions plus légères. Purpose-Built AI Center : Une plateforme pour développer des applications d’IA performantes.

: Une plateforme pour développer des applications d’IA performantes. Abbyy IDP : Intégration sécurisée des grands modèles de langage tout en préservant la sécurité des données.

: Intégration sécurisée des grands modèles de langage tout en préservant la sécurité des données. Conformité des factures électroniques : Gestion conforme à la règlementation de la facturation électronique.

: Gestion conforme à la règlementation de la facturation électronique. Analyse des processus : Outils pour améliorer continuellement la qualité des données traitées.

: Outils pour améliorer continuellement la qualité des données traitées. Big Data : Optimisation de l’analyse des données massives pour des secteurs comme la finance.

: Optimisation de l’analyse des données massives pour des secteurs comme la finance. Reconnaissance optimisée : Améliorations en matière d’OCR et ICR pour une efficacité renforcée.

: Améliorations en matière d’OCR et ICR pour une efficacité renforcée. Intégration API : Support amélioré pour les langages de développement comme .NET et Python.

FAQ sur Abbyy Phoenix

Qu’est-ce qu’Abbyy Phoenix ? Abbyy Phoenix est une solution d’intelligence artificielle multimodale basée sur des modèles de langage SLM qui vise à améliorer et automatiser la gestion documentaire au sein des entreprises.

Comment Abbyy Phoenix aide-t-il à automatiser la gestion documentaire ? Abbyy Phoenix utilise des modèles spécialisés et légers qui permettent une adaptation plus précise aux exigences spécifiques des différents secteurs d’activité, réduisant ainsi les coûts et la complexité des déploiements.

Quels sont les avantages des modèles SLM utilisés par Abbyy ? Les modèles SLM offrent une agilité accrue lors de l’automatisation des processus documentaires, ainsi qu’une précision et une pertinence maximisées dans les résultats traités.

Quelle est la fonctionnalité d’Abbyy IDP ? Abbyy IDP est une passerelle permettant de tirer parti des grands modèles de langage tout en garantissant la sécurité des données des entreprises.

Qu’est-ce que le Purpose-Built AI Center d’Abbyy ? Il s’agit d’une plateforme centrale qui donne accès à une suite d’outils d’IA spécifiquement conçus pour le développement d’applications de nouvelle génération.

Quels outils Abbyy propose-t-il pour le traitement des factures électroniques ? Abbyy propose un système de traitement des factures électroniques qui garantit une gestion conforme et optimisée vis-à-vis des réglementations en vigueur.

Comment Abbyy améliore-t-il la reconnaissance optique de caractères (OCR) ? Abbyy a amélioré son OCR en optimisant la mémoire, la qualité de conversion, et en intégrant la reconnaissance de l’écriture manuscrite avec un support multilingue.