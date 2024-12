Exploration des Initiatives de la Vague 2 du Ségur Numérique en Santé

in

Dans un contexte de transformation digitale accélérée, la Vague 2 du Ségur Numérique en Santé représente une étape cruciale pour renforcer l’écosystème numérique du domaine médical. En visant à améliorer le partage et la sécurité des données de santé, cette initiative ambitionne d’apporter des solutions innovantes aux professionnels de santé. Les enjeux sont multiples, allant de la fluidité d’accès à l’information à la modernisation des logiciels utilisés dans le secteur. Cette exploration des initiatives de la Vague 2 met en lumière les objectifs définis, ainsi que les étapes clés de son déploiement, tout en soulignant son impact sur la qualité des soins et l’expérience utilisateur dans le système de santé.

La Vague 2 du Ségur Numérique en Santé représente une avancée majeure dans la transformation digitale des systèmes de santé en France. Cette initiative vise à renforcer le partage et l’échange d’informations entre professionnels de santé tout en améliorant la sécurité et l’accessibilité des données. Dans cet article, nous examinons ses principaux objectifs, les dispositifs développés et les dernières actualités concernant la mise en œuvre de cette réforme.

Objectifs de la Vague 2 du Ségur Numérique en Santé

La Vague 2 a pour mission de compléter les actions de la Vague 1 avec des ambitions hautement stratégiques. Parmi les objectifs clés, on trouve :

Faciliter l’accès à l’information pour les professionnels via Mon espace santé .

pour les professionnels via . Optimiser l’intégration des documents médicaux à travers la plateforme MSSanté .

à travers la plateforme . Renforcer la sécurité des systèmes d’information pour protéger les données des patients.

des systèmes d’information pour protéger les données des patients. Améliorer les pratiques concernant la qualification de l’Identifiant National de Santé ( INS ) et le Dossier Médical Partagé ( DMP ).

concernant la qualification de l’Identifiant National de Santé ( ) et le Dossier Médical Partagé ( ). Élargir le champ d’application des logiciels de santé aux pratiques de nouveaux professionnels, tels que les sage-femmes et les chirurgiens-dentistes.

Publications et État des Avancements

Depuis la publication des arrêtés du 16 mai 2024, les documents relatifs aux Dispositifs de Dossiers Patients Informatisés (DPI) et de Plateformes d’Intermédiation (PFI) sont accessibles. Les versions de pré-publication pour les RIS et DRIMbox, qui concernent spécifiquement l’imagerie, sont également disponibles, bien qu’elles soient à titre indicatif et sujettes à modifications avant leur publication officielle.

La Release Candidate pour le Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC) applicable aux médecins de ville est publiée en juillet 2023. Des travaux sont en cours pour d’autres logiciels, comme le LGC pour sage-femmes, chirurgiens-dentistes et paramédicaux, ainsi que pour des systèmes tels que Système de Gestion pour les Laboratoires (SGL) et Dossiers Usagers Informatisés (DUI).

Interlocuteurs et Accompagnement

Les entreprises et les professionnels de santé peuvent bénéficier de l’accompagnement proposé dans le cadre de la Vague 2, qui se traduit par des dispositifs de soutien pour naviguer dans le processus de référencement. Cela inclut des informations claires sur les exigences à respecter ainsi que des échanges réguliers avec les équipes dédiées de l’ANS.

Il est crucial pour les utilisateurs de se renseigner sur les ressources disponibles afin de bien comprendre les étapes de mise en œuvre et les opportunités de financement offertes pour soutenir l’équipement des établissements de santé.

Questions Fréquemment Posées

Le site de l’ANS répond aux questions les plus courantes relatives au Ségur Numérique. Les sujets abordés incluent les modalités de candidature au référencement ainsi que les obligations légales pour les éditeurs de logiciels. Ces FAQ sont essentielles pour clarifier les enjeux et garantir que toutes les parties prenantes puissent s’engager efficacement dans cette transformation numérique.

Retour sur la Vague 1 du Ségur Numérique en Santé

La première vague, lancée en juillet 2021, a fait preuve de succès grâce à une mobilisation sans précédent des entreprises du numérique ainsi que des éditeurs de logiciels. Cette dynamique a considérablement contribué à moderniser les systèmes d’information de santé en France. Les leçons apprises de cette première phase sont intégrées dans la mise en œuvre de la Vague 2 pour garantir une transition fluide et efficace.

Conclusion de l’Exploration des Initiatives de la Vague 2

En somme, la Vague 2 du Ségur Numérique en Santé vise à transformer le paysage numérique du secteur de la santé en France. Grâce à ses objectifs clairs et à un soutien structuré, elle ouvre la voie à un système de santé plus connecté, sécurisé et accessible pour tous.

Comparatif des Initiatives de la Vague 2 du Ségur Numérique en Santé

Initiatives Description Consultation d’information Faciliter l’accès à l’information sur Mon espace santé pour les professionnels. Intégration des documents Améliorer l’intégration des documents médicaux via MSSanté. Sécurité des systèmes Renforcer la s sécurité des systèmes d’information pour protéger les données. Usages clés Améliorer la qualification de l’INS et la gestion du DMP. Extensions logicielles Inclure des logiciels pour les Sage-femmes, Chirurgiens-dentistes et Paramédicaux. Publications officielles Diffusion des arrêtés de mai 2024 sur les dispositifs en cours. Travaux en cours Développement continu pour les LGC SF, LGC CD, et autres. Documentation Mise à disposition des versions de pré-publication pour RIS et DRIMbox. Concertation Échange autour des Dossiers Usagers Informatisés dans le secteur social.

La Vague 2 du Ségur Numérique en Santé représente une avancée majeure dans la transformation numérique du secteur de la santé en France. Elle vise à compléter les initiatives de la Vague 1 en renforçant la sécurité, l’intégration des données et l’accessibilité pour les professionnels de santé. Cet article aborde les objectifs clés de cette Vague 2, les travaux en cours, ainsi que les différentes solutions numériques déployées.

Les objectifs ambitieux de la Vague 2

La Vague 2 a pour but de bâtir un cadre encore plus robuste pour le numérique en santé. Parmi ses priorités figurent :

Accès simplifié à l’information disponible dans Mon espace santé pour les professionnels.

à l’information disponible dans Mon espace santé pour les professionnels. Intégration efficace des documents médicaux via MSSanté.

des documents médicaux via MSSanté. Renforcement de la sécurité des systèmes d’information.

des systèmes d’information. Amélioration des usages importants, notamment la qualification de l’INS et l’alimentation systématique du DMP.

importants, notamment la qualification de l’INS et l’alimentation systématique du DMP. Extension de la gamme des logiciels à trois nouvelles catégories : Sage-femme, Chirurgien-dentiste et Paramédical.

Publications et travaux en cours

La publication des arrêtés du 16 mai 2024 marque une étape clé avec la disponibilité des documents relatifs aux Dispositifs DPI et PFI (Hôpital). Actuellement, des versions de pré-publication pour RIS et DRIMbox (Imagerie) sont accessibles, fournissant un aperçu des évolutions à venir, même si ces informations sont encore susceptibles de modifications avant leur officialisation.

Les documents de type « Release Candidate » pour le LGC (Médecin de ville) ont également été publiés, tandis que des travaux se poursuivent pour d’autres logiciels comme le LGC SF, LGC CD, et LGC Paramédicaux.

Les dispositifs numériques en santé

Divers dispositifs seront déployés pour accompagner cette transformation, notamment :

Logiciels de Gestion de Cabinet

Les Logiciels de Gestion de Cabinet (LGC) pour les Sage-femmes, Chirurgiens-dentistes et Paramédicaux sont encore en cours de développement, visant à faciliter la gestion des dossiers médicaux.

Systèmes de Gestion pour les Laboratoires

Le Système de Gestion pour les Laboratoires (SGL) se concentre sur l’optimisation des processus en biologie médicale, toujours en phase de travaux.

Dossiers Usagers Informatisés

Les Dossiers Usagers Informatisés (DUI) dans le domaine social et médico-social sont également en cours de concertation, visant à améliorer les services aux personnes âgées, en situation de handicap, ainsi qu’aux enfants protégés et individus en difficulté spécifique.

Accompagnement et financement

Les acteurs de la santé peuvent également bénéficier d’un soutien financier dans le cadre du Ségur du numérique. Des fonds sont prévus pour encourager l’équipement numérique, rebondissant sur l’expérience de la Vague 1 qui a déjà prouvé son efficacité selon le bilan rendu public par ASP.

Pour en savoir plus

Pour des ressources complémentaires, visitez les publications officielles sur le lancement de la Vague 2 et le visionnage du webinaire de présentation sur YouTube.

Questions Fréquemment Posées sur la Vague 2 du Ségur Numérique en Santé

La Vague 2 a pour objectif de compléter les avancées de la Vague 1 en facilitant l’accès à l’information dans Mon espace santé, en intégrant les documents médicaux avec MSSanté, en renforçant la sécurité des systèmes d’information, et en améliorant les usages clé via l’INS et le DMP.

Les arrêtés du 16 mai 2024 ont été publiés, rendant disponibles les documents officiels liés aux DPI et PFI (Hôpital).

Il est impératif de débuter les démarches d’homologation auprès du CNDA dès que vous entamez votre parcours de référencement Ségur.

Oui, un éditeur peut soumettre des références pour chaque logiciel couvrant différents périmètres fonctionnels en déposant autant de candidatures que nécessaire.

Le chef de file est l’interlocuteur unique de l’ANS et représente le groupement durant tout le processus de référencement.

Le NIL est un identifiant nécessaire lors de la création de votre logiciel auprès du CNDA et doit être renseigné sur la convention de référencement ANS.