Top 3 des applications de gestion électronique de documents (GED) incontournables pour votre smartphone et tablette

EN BREF Prizmo : Application polyvalente pour numérisation et traitement de documents, disponible sur iPhone et iPad.

: Application polyvalente pour numérisation et traitement de documents, disponible sur iPhone et iPad. CamScanner : Interface conviviale, permet de trier et retrouver facilement des fichiers, compatible avec IOS et Android.

: Interface conviviale, permet de trier et retrouver facilement des fichiers, compatible avec IOS et Android. FineReader: Spécialisée dans les fichiers PDF, avec des fonctionnalités avancées de conversion et de collaboration.

La gestion électronique de documents (GED) est devenue essentielle pour les professionnels souhaitant optimiser leur efficacité, surtout en mobilité. Avec la montée en puissance des smartphones et des tablettes, disposer d’une application GED performante sur ces appareils est un atout indéniable. Découvrez notre sélection des trois applications incontournables qui allient facilité d’utilisation et fonctionnalités avancées, afin de faciliter la numérisation, le partage et l’organisation de vos documents au quotidien.

Avec l’essor du travail à distance et des professionnels nomades, l’utilisation d’applications de gestion électronique de documents (GED) sur smartphones et tablettes devient une nécessité. Ces outils permettent de numériser, organiser et partager des documents tout en facilitant l’accès aux informations importantes n’importe où et à tout moment. Dans cet article, découvrez les trois meilleures applications de GED à adopter pour optimiser votre gestion documentaire en mobilité.

Prizmo : l’appli de gestion électronique de documents polyvalente

Développée par la société belge Creeced en 2010, Prizmo est une application de GED qui se distingue par sa polyvalence. Elle offre une multitude de fonctionnalités, de la numérisation à la modification de documents, en passant par la reconnaissance de texte et le traitement des cartes de visite. Les utilisateurs peuvent facilement importer des documents, soit en les prenant en photo, soit en les sélectionnant dans la galerie de leur appareil. De plus, l’exportation vers le cloud et le partage par messagerie ou sur les réseaux sociaux simplifient encore davantage la collaboration.

Prizmo se révèle efficace pour la reconnaissance de caractères (OCR), bien qu’il soit parfois nécessaire d’apporter quelques corrections. Disponible en plus de 26 langues, l’application s’adresse uniquement aux appareils iOS, tels que l’iPhone et l’iPad. Si elle est proposée gratuitement, un pack premium est accessible pour 14,99 euros, et des options cloud permettent de débloquer toutes les fonctionnalités pour un coût mensuel ou annuel.

CamScanner : une GED pratique dans son smartphone

Lancée par la société chinoise CC Intelligence en 2010, CamScanner est l’une des applications de GED les plus populaires, comptant plus de 100 millions d’utilisateurs. Ce succès est dû à son interface intuitive et à une fonctionnalité de tri pratique qui aide à localiser rapidement les fichiers recherchés en fonction de leur date de création ou de modification, ou par ordre alphabétique.

CamScanner propose également une fonctionnalité de reconnaissance par zone, permettant de sélectionner manuellement une partie d’un texte avant de l’envoyer vers le cloud. Compatible avec iOS et Android, cette application offre deux formules : un abonnement mensuel à 2,99 euros qui inclut des scans en haute définition, ou un achat définitif à 329,99 euros pour un accès illimité à toutes les fonctionnalités.

FineReader : l’application de GED pour les fichiers PDF

FineReader, développée par la multinationale russe Abby, est axée sur la gestion des fichiers PDF. Depuis sa création en 1993, elle a connu plusieurs versions et offre des possibilités de conversion, de modification, de partage et de collaboration sur des documents PDF. Grâce à son système d’« autocapture », elle facilite la numérisation des documents en prenant directement une photo optimale du cadrage effectué.

FineReader se distingue également par sa capacité de reconnaissance dans plus de 192 langues, incluant des langues peu courantes comme l’Espéranto. L’application se décline en deux versions : mobile et ordinateur, étant disponible sur MacOS et Windows. Concernant son tarif, FineReader propose une version « standard » à 199 euros et une version « corporate » à 299 euros, offrant des fonctionnalités avancées telles que la comparaison de documents et l’automatisation des processus de numérisation.

Pour plus d’informations sur le choix de votre logiciel de GED, vous pouvez consulter des ressources utiles comme cet article.

Application Caractéristiques principales Prizmo Numérisation, reconnaissance de texte (OCR), options de partage, compatible avec plus de 26 langues. CamScanner Interface pratique, organisation par tri, haute définition, disponible sur iOS et Android. FineReader Gestion axée sur les PDF, conversion et collaboration, autocapture, reconnaît plus de 192 langues.

La gestion électronique de documents (GED) devient essentielle pour les professionnels en déplacement. Pour faciliter la numérisation, l’organisation et le partage de documents, certaines applications se démarquent par leurs fonctionnalités. Cet article vous présente les trois meilleures applications GED à utiliser sur votre smartphone ou tablette : Prizmo, CamScanner et FineReader.

Prizmo, l’appli de gestion électronique de documents polyvalente

Prizmo est une application créée en 2010 par la société belge Creeced. Cette application se veut polyvalente et offre plusieurs fonctionnalités pratiques. Parmi celles-ci, on trouve la numérisation de documents, la modification de ces derniers, ainsi que la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire du texte. De plus, Prizmo permet le traitement des cartes de visite et l’export via des services cloud.

Pour ajouter des documents, il suffit de les photographier ou de les importer depuis la galerie de votre appareil. Bien que l’OCR soit généralement efficace, une relecture est parfois nécessaire pour corriger de petites erreurs. Prizmo prend en charge plus de 26 langues et est exclusivement disponible sur iPhone et iPad. Son utilisation est gratuite, mais pour débloquer toutes les fonctionnalités, un pack premium à 14,99 euros est proposé.

CamScanner : une GED pratique dans son smartphone

Lancée en 2010 par CC Intelligence, CamScanner compte aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs, la rendant l’une des applications GED les plus populaires. Son interface intuitive facilite la gestion des fichiers, avec une fonction de tri par date ou par nom, permettant une recherche efficace des documents.

CamScanner offre également une fonctionnalité de reconnaissance par zone, vous permettant de sélectionner manuellement un extrait de texte à envoyer sur le cloud. Cette application est disponible sur les systèmes iOS et Android, avec deux formules d’achat : un abonnement mensuel à 2,99 euros ou un achat définitif à 329,99 euros pour un accès illimité.

FineReader, l’application de GED pour les fichiers PDF

FineReader est une application développée par la multinationale russe Abby en 1993, spécialisée dans la gestion des fichiers PDF. Actuellement à sa quinzième version, elle propose des outils de conversion, de modification et de partage de documents en format PDF.

Facile à utiliser, FineReader intègre des fonctionnalités avancées, telles qu’un système d’autocapture qui numérise le document dès qu’il est cadré. L’application peut reconnaître plus de 192 langues, y compris des langages de programmation. FineReader est disponible en version mobile et ordinateur, avec des formules à 199 euros pour la version standard et 299 euros pour la version corporate.

Top 3 des applications de gestion électronique de documents (GED) incontournables

Prizmo : Idéale pour la numérisation , la reconnaissance de texte et le traitement de cartes de visite, disponible uniquement sur iPhone et iPad.

: Idéale pour la , la et le traitement de cartes de visite, disponible uniquement sur iPhone et iPad. CamScanner : Connue pour sa facilité d’utilisation , offre une interface pratique avec des options de tri des fichiers et une fonctionnalité de reconnaissance par zone .

: Connue pour sa , offre une interface pratique avec des options de et une fonctionnalité de . FineReader : Excellente pour les fichiers PDF, propose des fonctionnalités avancées comme l’autocapture et la reconnaissance de plus de 192 langues.

Dans un monde professionnel de plus en plus mobile, il est essentiel de disposer d’outils adaptés pour gérer efficacement ses documents. Les applications de gestion électronique de documents (GED) pour smartphones et tablettes permettent aux professionnels de numériser, modifier, et partager des fichiers où qu’ils soient. Cet article présente les trois meilleures applications GED incontournables : Prizmo, CamScanner, et FineReader.

Prizmo : L’application polyvalente

Prizmo est une application conçue pour la GED, développée par la société belge Creeced. Sortie en 2010, elle se distingue par sa polyvalence et sa facilité d’utilisation. L’application permet de numériser des documents, de les modifier, et d’effectuer une reconnaissance optique de caractères (OCR) efficace, bien qu’il soit parfois nécessaire de relire le texte pour corriger des erreurs de transcription.

D’un point de vue fonctionnel, Prizmo facilite l’ajout de documents en permettant aux utilisateurs de prendre des photos directement via leur téléphone ou de les importer depuis leur galerie. En plus, l’exportation et le partage en cloud sont simples, tout comme la transmission de fichiers via messagerie ou réseaux sociaux. L’application est compatible avec plus de 26 langues et est disponible exclusivement sur les dispositifs iOS (iPhone et iPad). Bien que Prizmo soit gratuite, son utilisation complète nécessite un abonnement premium à 14,99 euros, avec une option cloud supplémentaire pour débloquer des fonctionnalités avancées.

CamScanner : La GED pratique pour mobile

CamScanner est une autre application de choix sur le marché, lancée en 2010 par la société chinoise CC Intelligence. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs, elle s’impose comme l’une des applications GED les plus téléchargées. Son interface conviviale et intuitive permet de naviguer facilement dans ses fichiers grâce à des options de tri avancées, telles que la recherche par date de création ou d’ordre alphabétique, rendant la gestion des documents encore plus pratique.

De plus, CamScanner propose une fonctionnalité de reconnaissance de texte par zone, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner manuellement des portions de texte pour les envoyer directement au cloud. Compatible avec les systèmes iOS et Android, CamScanner offre deux options d’abonnement : un plan à 2,99 euros par mois pour des scans en haute définition, ou un achat définitif à 329,99 euros, offrant toutes les fonctionnalités de manière illimitée.

FineReader : L’outil essentiel pour les fichiers PDF

FineReader développé par la multinationale russe Abby, se spécialise dans la gestion des fichiers PDF. Cette application, qui a vu le jour en 1993, en est maintenant à sa quinzième version. FineReader permet non seulement de convertir, mais aussi de modifier et de partager des documents PDF, tout en facilitant la collaboration.

L’application propose un système d’« autocapture » qui numérise automatiquement le document que vous avez cadré. Une autre fonctionnalité appréciée est l’option « le meilleur des trois », qui sélectionne automatiquement la meilleure photo parmi trois prises différentes. FineReader est capable de reconnaître plus de 192 langues, y compris des langages de programmation, ce qui en fait un outil puissant pour des utilisateurs variés. FineReader est disponible sur plusieurs systèmes d’exploitation, notamment MacOS et Windows, et propose deux formules d’achat : une version standard à 199 euros et une version corporate à 299 euros, offrant des fonctionnalités avancées telles que la comparaison de documents.

FAQ – Applications de gestion électronique de documents (GED)

Quelle est l’application de GED la plus polyvalente ? Prizmo est considérée comme l’application de gestion électronique des documents la plus polyvalente, offrant de nombreuses fonctionnalités pratiques telles que la numérisation, la reconnaissance de texte et le traitement des cartes de visite.

Prizmo est-elle disponible sur Android ? Non, Prizmo est exclusivement disponible sur iPhone et iPad.

Quelles sont les principales fonctionnalités de CamScanner ? CamScanner propose des fonctionnalités similaires à celles de ses concurrents, mais avec une interface plus pratique, permettant la recherche de fichiers par date de création ou ordre alphabétique, ainsi que la reconnaissance par zone.

Quels systèmes d’exploitation supportent CamScanner ? CamScanner est disponible sur les systèmes d’exploitation iOS et Android.

FineReader est-il spécifiquement conçu pour les fichiers PDF ? Oui, FineReader est centré sur le format PDF et propose des fonctions telles que la conversion, la modification et le partage de fichiers PDF.

Combien de langues FineReader peut-il reconnaître ? FineReader peut reconnaître plus de 192 langues, y compris des langues formelles et des langages de programmation.

Quelles formules d’achat sont proposées par FineReader ? FineReader propose deux formules d’achat : la version « standard » à 199 euros et la version « corporate » à 299 euros, qui offre des fonctionnalités supplémentaires.