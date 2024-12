Deltic : Une solution de gestion électronique des documents complète, intuitive et hautement sécurisée

EN BREF Solution de gestion électronique des documents (GED)

Deltic se présente comme une solution de gestion électronique des documents (GED) à la fois complète et intuitive, conçue pour répondre aux besoins variés des entreprises modernes. En facilitant la dématérialisation des processus liés aux documents tels que les factures, bulletins de paie et autres données administratives, Deltic offre un système sécurisé qui protège les informations sensibles tout en optimisant les workflows de travail. Cette solution permet aux entreprises de gagner en productivité, d’économiser du temps et de réduire leur empreinte écologique tout en se préparant efficacement aux évolutions législatives à venir.

Deltic est une plateforme de gestion électronique des documents (GED) qui se distingue par son approche intuitive et sécurisée, répondant aux exigences tant des petites que des grandes entreprises. Grâce à ses fonctionnalités variées, elle permet de dématérialiser les processus administratifs, tels que la gestion des factures et des documents RH, offrant ainsi un gain de temps et d’efficacité dans les opérations quotidiennes. Cet article explore les différents aspects de Deltic, de ses fonctionnalités à son efficacité dans la préparation à la facturation électronique obligatoire.

Une solution adaptée aux besoins de votre entreprise

Deltic s’adapte à chaque secteur d’activité grâce à sa flexibilité. Que vous soyez dans le transport, le BTP, le négoce ou les services, cette solution vise à simplifier la gestion documentaire peu importe la nature de votre entreprise. Si votre domaine demande des exigences spécifiques, Deltic est conçu pour être modulable, permettant une personnalisation de l’outil selon les besoins de chaque service (comptabilité, ressources humaines, administration, etc.).

Optimisez vos processus grâce à la dématérialisation

Avec Deltic, vous pouvez numériser et archiver tous vos documents, dont les factures, bulletins de paie et contrats, tout en préservant leur valeur légale. La solution automatise les flux de travail et facilite le circuit de validation, réduisant ainsi le temps passé sur chaque tâche. Grâce à cette dématérialisation, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur productivité, mais également diminuer leur consommation de papier, contribuant ainsi à une démarche plus écologique.

Une interface utilisateur intuitive

L’un des atouts majeurs de Deltic est son interface conviviale qui permet une prise en main rapide. La navigation fluide et les outils ergonomiques font de cette solution un choix privilégié même pour les utilisateurs ayant peu d’expérience en gestion électronique. Vous pourrez facilement accéder, modifier et partager vos documents via divers appareils, y compris les ordinateurs et les tablettes, grâce à l’architecture SaaS (Software as a Service) qui soutient la solution.

Anticipez la facturation électronique obligatoire

À partir de 2024, l’envoi et la réception de factures électroniques deviendront une obligation pour les entreprises. Deltic prépare votre société à cette transition grâce à ses outils de conformité intégrés. En adoptant la plateforme avant le délai fixé par la loi, vous vous assurez de ne pas rencontrer de complications lors du changement de législation, tout en optimisant vos processus administratifs et réduire les coûts.

Un accompagnement sur mesure et réactif

Deltic ne se limite pas simplement à fournir un logiciel ; la solution inclut également un accompagnement personnalisé. La mise en place est rapide et se fait en collaboration avec un expert en dématérialisation. Ce soutien garantit que toutes les facettes de votre projet soient couvertes, avec un service client disponible 5 jours sur 7 pour répondre à vos questions par email ou téléphone.

Les garanties de sécurité de Deltic

La sécurité des données est au cœur de la conception de Deltic. La solution répond aux normes RGPD, offrant une traçabilité des documents et assurant la confidentialité des informations sensibles. Chaque fichier est stocké dans un coffre-fort numérique, ce qui minimise les risques de pertes ou de fuites de données, et assure la pérennité des informations.

En intégrant Deltic dans vos opérations, vous optimisez votre gestion documentaire tout en assurant la conformité aux exigences légales à venir. Grâce à ses fonctionnalités complètes, sa sécurité renforcée et son assistance réactive, Deltic se présente comme une solution idéale pour les entreprises soucieuses d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de préparer l’avenir. Découvrez Deltic et faites le choix d’une gestion documentaire moderne.

Comparatif des caractéristiques de Deltic

Caractéristiques Deltic Dématérialisation complète Transformation des documents papier en formats numériques et sécurisés. Interface utilisateur Intuitive et conviviale, facilitant la prise en main rapide. Sécurité des données Conforme au RGPD, garantissant la sécurité et la traçabilité. Accessibilité Accès depuis tous types d’appareils : ordinateur, tablette, mobile. Automatisation des processus Optimisation des circuits de validation et de traitement des documents. Interconnexion Compatible avec les outils ERP et de comptabilité existants. Accompagnement Support technique réactif et personnalisé disponible 5j/7. Économie de papier Contribue à une démarche écologique en réduisant l’utilisation de papier.

Deltic est une solution de gestion électronique des documents (GED) qui réinvente la manière dont les entreprises gèrent, stockent et échangent leurs documents. Son interface intuitive et ses fonctionnalités robustes permettent de dématérialiser efficacement les processus liés à la facturation, aux ressources humaines, et bien plus encore, assurant ainsi un haut niveau de sécurité et de conformité.

Une dématérialisation simplifiée pour tous les types de documents

La dématérialisation devient essentielle, surtout avec les exigences croissantes de la numérisation dans divers secteurs. Deltic permet de gérer tous types de documents, que ce soit des factures, des avis d’expédition ou des bulletins de paie. Sa flexibilité en fait un outil adapté tant aux grandes entreprises qu’aux petites structures, facilitant la gestion de documents très variés.

Une interface ergonomique et collaborative

Avec Deltic, le travail en équipe est optimisé grâce à une interface ergonomique qui favorise la collaboration. L’outil permet aux équipes de partager des documents facilement et de travailler sur des projets communs sans aucune difficulté. L’accès aux documents se fait à tout moment, depuis n’importe quel appareil, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Renforcer la sécurité des données avec Deltic

La sécurité est au cœur des préoccupations des entreprises modernes. Deltic propose un système de sécurité élevé conforme aux normes, notamment le RGPD. Cela garantit que toutes les données sont traitées avec un niveau de confidentialité rigoureux, tout en offrant une traçabilité complète des accès et des modifications apportées aux documents.

Préparez-vous aux enjeux de la facturation électronique

À l’horizon 2024, la facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises françaises. Deltic anticipe cette transformation en proposant des outils adaptés à cette réglementation. En intégrant dès maintenant cette solution, les entreprises se facilitent la transition, renforçant ainsi leur conformité et leur compétitivité.

Un accompagnement sur mesure pour votre transformation numérique

Deltic ne se limite pas à un simple logiciel. Un accompagnement personnalisé est proposé pour chaque entreprise, quel que soit son secteur d’activité. Des experts de la dématérialisation sont disponibles pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti des outils disponibles, en s’assurant que chaque système est adapté aux besoins spécifiques de la structure.

Pour découvrir Deltic et ses fonctionnalités, n’hésitez pas à demander une démo et découvrir comment cette solution peut transformer votre gestion documentaire.

Les atouts de Deltic

Gestion Electronique des Documents (GED)

Dématérialisation des processus clients et fournisseurs

des processus clients et fournisseurs Sécurité des données avancée

des données avancée Interface intuitive et collaborative

et collaborative Accessibilité depuis tous les appareils

depuis tous les appareils Conformité RGPD

Anticipation de la facturation électronique obligatoire

de la facturation électronique obligatoire Automatisation des workflows de validation

des workflows de validation Économie de temps et de ressources

de temps et de ressources Accompagnement personnalisé pour chaque projet

Recommandations sur Deltic

Deltic est une solution de gestion électronique des documents (GED) qui se distingue par sa facilité d’utilisation, sa sécurité accrue et sa capacité à s’adapter aux besoins variés des entreprises. Grâce à ses outils innovants, Deltic permet de dématérialiser les documents de manière intuitive, tout en garantissant la protection des données et une fluidité dans les processus de travail. Cette plateforme peut véritablement transformer la manière dont les organisations gèrent leurs documents, qu’il s’agisse de factures, contrats ou documents administratifs.

Un outil adapté à tous les secteurs d’activité

Deltic s’adresse à une multitude de secteurs d’activité, allant du transport à l’industrie, en passant par le BTP ou les services. Sa flexibilité en fait un choix idéal pour les entreprises de toutes tailles. Que vous soyez une start-up en quête d’optimisation de vos tâches administratives ou une grande entreprise nécessitant une gestion rigoureuse de documents, Deltic peut s’intégrer efficacement à votre écosystème existant.

Une des caractéristiques marquantes de Deltic est sa capacité à s’adapter aux spécificités de chaque métier. Par exemple, les équipes de comptabilité et de facturation peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées pour automatiser la saisie et la validation des factures. Les ressources humaines, quant à elles, pourront centraliser tous les documents relatifs au personnel, de l’embauche au départ, dans un coffre-fort numérique sécurisé.

Optimisation des processus grâce à l’automatisation

Avec Deltic, les tâches administratives fastidieuses, telles que la saisie manuscrite des données, font partie du passé. Le logiciel automatise de nombreux processus, de la numérisation des documents à leur archivage, en passant par la génération de rapports. Cette automatisation contribue à réduire les erreurs humaines et accélère le traitement des informations, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, Deltic améliore également les workflows, car chaque étape du processus de gestion des documents est optimisée pour une collaboration efficace. Que ce soit pour valider des factures ou pour suivre l’acheminement des documents, les utilisateurs peuvent facilement naviguer dans le système grâce à une interface intuitive et ergonomique.

Conformité et sécurité des données

Un autre atout majeur de Deltic réside dans sa conformité aux normes de santé et sécurité des données, notamment le RGPD. Grâce à des protocoles de sécurité rigoureux, chaque document est protégé contre les accès non autorisés, et les historiques de modification sont tracés pour garantir la transparence du processus. Les entreprises peuvent ainsi assurer une gestion

en toute sérénité de leurs données sensibles.

En se préparant dès aujourd’hui au passage à la facturation électronique obligatoire à partir de 2024, Deltic permet aux entreprises d’adopter une solution conforme et anticipée. Cela représente non seulement un avantage compétitif, mais également une opportunité pour renforcer la sécurité juridique de toutes les opérations administratives.

Un accompagnement sur mesure

Deltic propose un accompagnement personnalisé pour la mise en place de son outil. Avec des experts dédiés à la dématérialisation, les entreprises bénéficient d’une assistance tout au long de leur projet, facilitant l’intégration de la GED au sein de leur structure. De plus, une assistance technique est disponible par email et téléphone, pour résoudre efficacement toute question ou problème qui pourrait survenir.

Pour conclure, Deltic émerge comme une solution complète et intuitive pour les entreprises souhaitant moderniser leur gestion documentaire tout en assurant la sécurité et la conformité de leurs processus. Adopter Deltic, c’est se donner les moyens d’optimiser les flux de travail tout en s’inscrivant dans une démarche numérique responsable.

FAQ sur Deltic

Deltic est une solution de gestion électronique de documents (GED) qui facilite la dématérialisation des processus administratifs, permettant de gérer efficacement vos documents et factures.

Deltic permet de dématérialiser tout type de documents tels que les factures, bulletins de paie, documents RH et bien plus encore.

Deltic automatise les tâches administratives liées à la gestion des documents, ce qui permet de gagner du temps et d’augmenter l’efficacité des équipes.

Oui, Deltic s’adapte aux besoins de tous les secteurs d’activité et est conçu pour répondre aux exigences spécifiques de chaque métier.

En dématérialisant vos processus, Deltic contribue à réduire la consommation de papier, favorisant ainsi une démarche écologique.

Deltic prépare votre entreprise au passage obligatoire à la facturation électronique à partir de 2024 en offrant des outils conformes aux nouvelles législations.

Deltic offre un accompagnement personnalisé avec un expert dédié pour vous guider durant chaque étape de votre projet de dématérialisation.

Deltic est accessible via un navigateur web, ce qui vous permet d’accéder à vos documents depuis n’importe quel appareil.

Oui, Deltic propose une version d’essai pour vous permettre de tester ses fonctionnalités avant de vous engager.