Kodak Alaris présente une nouvelle solution innovante pour optimiser la gestion documentaire dans la chaîne d’approvisionnement

Dans un environnement où l’efficacité et la rapidité sont essentielles, la gestion documentaire constitue un enjeu majeur pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Kodak Alaris a récemment dévoilé une solution novatrice, Kodak Transport, qui associe numérisation, extraction de données et automatisation du traitement des documents. Cette initiative vise à transformer la manière dont les entreprises gèrent leurs documents administratifs, simplifiant ainsi les processus et permettant aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier.

Kodak Alaris a récemment lancé une solution révolutionnaire dédiée à la gestion documentaire au sein de la chaîne d’approvisionnement. Intitulée Kodak Transport, cette offre se distingue par son approche intégrée de numérisation, d’extraction de données et d’automatisation du traitement des documents. Elle vise à simplifier la manipulation d’une multitude de documents administratifs, tout en améliorant l’efficacité et la rentabilité des acteurs du secteur.

Centralité des documents dans la supply chain

Dans le domaine du transport et de la supply chain, de nombreux documents circulent en permanence, notamment les déclarations de douane, les certificats d’assurance et les bordereaux de réception. Ces documents sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement des opérations logistiques. Toutefois, beaucoup d’entreprises ont du mal à gérer efficacement cette masse documentaire, ce qui peut entraîner des erreurs coûteuses et des retards dans le processus. Kodak Alaris a saisi cette problématique et a conçu Kodak Transport pour venir en aide à ces professionnels.

Kodak Transport : Une solution performante

Kodak Transport se présente comme une solution complète permettant le traitement simultané d’un nombre accru de dossiers. Cette capacité réduit significativement le temps consacré à la numérisation et à l’identification des documents, tout en extrayant instantanément les données clés nécessaires à la continuité des opérations. Selon Kodak Alaris, cette amélioration offre aux équipes l’opportunité de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en minimisant le risque d’erreurs humaines.

Intégration et adaptabilité

La solution Kodak Transport s’intègre facilement avec divers systèmes tels que des TMS (Transport Management Systems), des WMS (Warehouse Management Systems) ou des solutions de gestion documentaire existantes. Cela permet une interchangeabilité et une collaboration sans faille entre différentes plateformes et outils utilisés dans la gestion logistique. Cette flexibilité contribue également à une meilleure réactivité face aux besoins évolutifs des acteurs de la supply chain.

Une approche écoresponsable

Outre sa performance, Kodak Transport adopte également une dimension écoresponsable. En optant pour la numérisation et l’automatisation, les entreprises peuvent réduire leur dépendance au papier, ce qui constitue un atout majeur dans un contexte où la durabilité est de plus en plus recherchée. La solution capture les documents au format numérique, extrait les données nécessaires et les transmet directement aux outils de gestion métier, sans nécessiter de réimpression.

Amélioration de la qualité de service

Cette nouvelle approche permet d’améliorer la qualité de service fournie par les acteurs du transport et de la logistique. Les entreprises peuvent désormais garantir des délais de traitement plus rapides, ainsi qu’une meilleure précision dans la gestion des documents. En conséquence, la progression du chiffre d’affaires est optimisée, faisant de Kodak Transport une solution à la fois opérationnelle et stratégique pour les sociétés de transport.

Avec l’introduction de Kodak Transport, Kodak Alaris répond à des enjeux majeurs de la gestion documentaire dans la chaîne d’approvisionnement. En offrant une solution intégrée qui facilite la numérisation, l’extraction de données et l’automatisation, l’entreprise ouvre la voie à une gestion plus efficace et durable des processus logistiques.

Comparaison des fonctionnalités de Kodak Transport

Fonctionnalité Description Capture de documents Numérisation efficace des documents administratifs et de transport. Extraction de données Récupération instantanée des informations clés des documents. Automatisation des processus Traitement automatique des documents pour réduire les erreurs. Intégration système Compatibilité avec les TMS, WMS et plateformes douanières. Amélioration de la productivité Libération du temps des équipes pour des tâches à valeur ajoutée. Dimension écoresponsable Réduction de l’utilisation de papier grâce à la dématérialisation. Avantage concurrentiel Optimisation de la gestion documentaire pour se démarquer sur le marché.

