VERSUS BANK lance une campagne de recrutement pour ce poste le 17 Décembre 2024

EN BREF Poste proposé : ASSISTANT ARCHIVISTE

: ASSISTANT ARCHIVISTE Lieu de travail : Côte d’Ivoire

: Côte d’Ivoire Date limite de candidature : 20 décembre 2024

: 20 décembre 2024 Responsabilités : Gestion et préservation des documents et archives

: Gestion et préservation des documents et archives Compétences requises : Communication, outils bureautiques et GED

: Communication, outils bureautiques et GED Contexte : VERSUS BANK, banque publique de référence en Côte d’Ivoire

VERSUS BANK, une institution financière majeure en Côte d’Ivoire, annonce le lancement de sa campagne de recrutement pour le poste d’Assistant Archiviste le 17 décembre 2024. Dans un monde en constante évolution, cette initiative vise à renforcer son équipe et à continuer à offrir des services de qualité dans le secteur bancaire. Avec plus de 20 ans d’expertise, VERSUS BANK se positionne comme un acteur incontournable, s’engageant à sélectionner des talents qui contribueront à son développement et à son dynamisme.

Le 17 décembre 2024, VERSUS BANK annonce le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement qui propose un poste d’Assistant Archiviste. Ce recrutement s’inscrit dans une volonté de renforcer les équipes de cette banque publique, majoritairement détenue par l’État, qui est réputée pour sa longévité et sa fiabilité sur le marché financier ivoirien. Avec plus de 20 ans d’expérience, VERSUS BANK s’affirme comme un acteur incontournable en offrant des services variés et de qualité.

Présentation de VERSUS BANK

VERSUS BANK est une institution qui joue un rôle clé dans le secteur bancaire de la Côte d’Ivoire. Elle est détenue à 57% par l’État et 43% par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État. Fort de son expertise, elle propose une gamme complète de produits et services bancaires allant des financements à des moyens de paiements, des services monétiques aux produits de banque à distance. Son positionnement dans le marché lui permet de garantir un service de haute qualité à ses clients.

Détails du poste d’Assistant Archiviste

Le poste d’Assistant Archiviste, sous la supervision directe d’un archiviste, implique diverses missions essentielles pour l’organisation et la gestion des documents de la banque. Le candidat retenu sera chargé de la préservation des archives sur différents supports, tels que le papier ou l’électronique, ce qui souligne l’importance de la gestion documentaire dans le bon fonctionnement de l’établissement.

Les missions principales

Les principales responsabilités du futur Assistant Archiviste incluent :

Réception et collecte des fonds provenant de divers départements

Tri et classement des archives, en identifiant celles à conserver et celles à détruire

Mise à jour et application des instruments archivistiques

Réalisation d’inventaires périodiques des archives

Gestion électronique des documents via M-FILES

Compétences et expériences requises

Pour réussir dans ce rôle, des compétences spécifiques sont recherchées. Le candidat idéal doit démontrer :

Excellentes capacités de communication et d’écoute

Maîtrise des logiciels de Gestion Électronique de Documents (GED)

Connaissance des outils bureautiques comme Word et Excel

Sens de l’organisation et aptitude à travailler de manière autonome

Comment postuler ?

Les candidats intéressés par le poste d’Assistant Archiviste chez VERSUS BANK ont jusqu’au 20 décembre 2024 pour soumettre leur candidature. Pour postuler, il suffit de suivre le lien proposé dans l’annonce. Cette opportunité ne se limite pas seulement à une position, elle fait partie d’une initiative de recrutement plus large visant à renforcer les équipes de VERSUS BANK face aux défis d’un marché bancaire en constante évolution.

Pour plus d’informations sur le processus de candidature et sur VERSUS BANK, les candidats peuvent consulter leur site officiel ou les plateformes de recrutement.

Il est à noter que cette campagne s’inscrit dans un contexte de croissance et d’innovation dans le secteur bancaire, qui fait face à une concurrence accrue. Avec le soutien de l’État et une gestion rigoureuse, VERSUS BANK continue d’être un acteur clé et un employeur de choix en Côte d’Ivoire.

Comparaison des détails de l’offre d’emploi chez VERSUS BANK

Détails du Poste Description Titre du Poste ASSISTANT ARCHIVISTE Lieu de Travail Côte d’Ivoire Date de Soumission 20/12/2024 Supervision Archiste Principales Missions Gestion des documents et archives, numérisation Compétences Requises Communication, GED, outils bureautiques Type de Contrat Emploi à temps plein

FAQ sur la campagne de recrutement de VERSUS BANK

R : Le poste proposé est celui d’ASSISTANT ARCHIVISTE.

R : La position est basée en Côte d’Ivoire.

R : Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 20 décembre 2024.

R : L’ASSISTANT ARCHIVISTE travaillera sous la supervision de l’archiviste de la banque.

R : Les missions incluent la gestion et la préservation des documents, la réalisation d’inventaires, et la gestion électronique des documents.

R : Les candidats doivent posséder d’excellentes capacités de communication, une bonne maîtrise des logiciels de Gestion Électronique de Documents, ainsi qu’un sens de l’organisation et de la responsabilité.

R : Les candidats peuvent postuler directement via le site de VERSUS BANK, dans la section dédiée aux offres d’emploi.