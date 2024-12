PERSPECTIVES D’EXPERT : Évolution de l’identité numérique vers 2025 et son avenir

EN BREF EUDI Wallet : transformation des démarches d’authentification en Europe.

À l’approche de 2025, le paysage de l’identité numérique s’annonce en profonde mutation, marqué par des avancées technologiques et des évolutions réglementaires significatives. Le déploiement des portefeuilles d’identité numérique, soutenu par le règlement eIDAS 2.0, promet de révolutionner les méthodes d’authentification et de gestion des documents d’identité au sein de l’Union européenne. En parallèle, la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative soulève de nouveaux défis en matière de fraude et de sécurité. Face à ces enjeux, les institutions financières et les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour renforcer la confiance et la protection des données. L’évolution de l’identité numérique s’inscrit ainsi dans un contexte où innovation et sécurité doivent coexister pour préparer un avenir digital serein.

Les portefeuilles d’identité numérique : un tournant majeur

Avec l’introduction du règlement eIDAS 2.0, l’utilisation des portefeuilles d’identité numérique va redéfinir la manière dont les citoyens européens gèrent et échangent leurs documents personnels. Ce portefeuille, connu sous le nom d’EUDI Wallet, ne se contentera pas de remplacer des documents traditionnels tels que les cartes d’identité ou passeports, mais deviendra également un outil polyvalent permettant de conserver et partager une multitude d’informations sensibles, du permis de conduire à des diplômes universitaires.

Les prévisions indiquent qu’environ 500 millions d’utilisateurs de smartphones auront un portefeuille d’identité numérique d’ici 2026. Cette évolution est renforcée par les délais imposés aux États membres de l’UE, qui disposeront de 24 mois pour déployer ces portefeuilles à compter de la mise en œuvre des actes d’exécution. En France, l’organisme France Identité sera chargé de cette opération, marquant une étape essentielle vers une identité numérique unifiée.

Les défis posés par l’IA générative

La montée en puissance de l’intelligence artificielle générative (GenAI) représente un défi redoutable pour la sécurité des identités numériques. Les cybercriminels exploitent cette technologie pour concevoir des deepfakes et mener des attaques d’ingénierie sociale, rendant la vérification d’identité de plus en plus complexe. Les systèmes actuels, même sophistiqués, peuvent être trompés par des imitations réalistes des expressions humaines.

Pour faire face à ces menaces, les experts appellent à une approche holistique de la sécurité, intégrant des technologies avancées comme le NFC pour la vérification des documents, ainsi que l’analyse de bases de données spécifiques. Une défense multicouche est essentielle pour anticiper et neutraliser ces nouvelles formes de fraude.

Une réglementation européenne en mutation

Le paysage réglementaire européen autour des questions de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment d’argent devient de plus en plus rigoureux. Avec l’adoption de réglementations comme NIS2 et DORA, les institutions financières se voient contraintes à réviser en profondeur leurs pratiques de conformité.

À partir de 2025, une nouvelle Autorité basées à Francfort jouera un rôle central dans la lutte contre le blanchiment d’argent au niveau européen. En parallèle, le Digital Services Act renforcera les obligations concernant la vérification de l’âge, rendant les portefeuilles d’identité numérique essentiels pour protéger les jeunes utilisateurs en ligne.

Blockchain : un outil de lutte contre la fraude

La technologie blockchain émerge comme un allié stratégique pour lutter contre le blanchiment d’argent et les fraudes numériques. Le Forum économique mondial prévoit que 10 % du PIB mondial sera tokenisé d’ici 2027, et la blockchain pourrait offrir des solutions cruciales grâce à ses capacités de suivi en temps réel et d’enregistrement sécurisé.

La Commission européenne a également reconnu l’importance de cette technologie en lançant le projet European Blockchain Sandbox. Ce projet vise à établir un cadre législatif qui favorisera le développement et l’intégration de la blockchain afin de renforcer la confiance au sein de l’écosystème numérique.

Une transformation inévitable vers une identité numérique intégrée

À l’horizon 2025, il est clair que l’identité numérique ne se limite plus à des documents physiques. L’adoption des portefeuilles d’identité numérique, les avancées en matière de réglementation, les implications des technologies comme l’IA et la blockchain, et la nécessité d’une conformité stricte signalent une transformation inéluctable dans notre manière d’interagir avec le monde numérique. Les enjeux de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité définiront cette nouvelle ère où l’identité numérique deviendra un pilier fondamental de notre existence quotidienne.

Pour une exploration plus approfondie des implications de ces tendances, les lecteurs peuvent consulter des ressources complémentaires telles que le blog d’IDnow sur l’avenir de l’identité numérique en France ici, ou la perspective de Capgemini sur le marché de l’identité numérique là.

