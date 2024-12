LegalySpace obtient la certification « Coffre-Fort Numérique NF203 » et annonce des recrutements à venir

in

La startup LegalySpace, spécialisée dans la dématérialisation des documents professionnels, fait parler d’elle après l’obtention de la certification « Coffre-Fort Numérique NF203 », une validation essentielle pour sécuriser la conservation des documents sensibles. Forte de son expérience et de son large portefeuille d’utilisateurs, l’entreprise projette d’accroître ses effectifs pour renforcer ses équipes et accompagner les entreprises dans leur transition numérique vers des solutions plus adaptées et sécurisées. Ainsi, LegalySpace a annoncé son intention de recruter 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2026, témoignant de son ambition de croissance et de son engagement envers l’innovation numérique.

LegalySpace, une entreprise française spécialisée dans la dématérialisation des documents, a récemment obtenu la prestigieuse certification Coffre-Fort Numérique NF203. Cette reconnaissance vient souligner l’engagement de l’entreprise en matière de sécurité des données et de protection des documents sensibles. De plus, LegalySpace prévoit de renforcer son équipe avec le recrutement de 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2026 pour accompagner sa croissance et sa mission d’aider les entreprises dans leur transition numérique.

Une étape clé : l’obtention de la certification NF203

Fundée en 2009, LegalySpace propose des solutions innovantes de dématérialisation qui optimisent les processus administratifs des entreprises. L’obtention de la certification Coffre-Fort Numérique NF203 en 2024 représente une avancée significative pour l’entreprise. Cela lui permet de renforcer son offre de services en garantissant la conservation sécurisée des documents sensibles sur le long terme.

Cette certification atteste non seulement de la qualité de ses services de dématérialisation, mais également de son respect des normes de sécurité en vigueur, notamment celles en lien avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.

Un marché dynamique et des ambitions élevées

Avec plus de 500 000 utilisateurs et 450 entreprises clientes, LegalySpace a su s’imposer comme un acteur majeur dans le domaine de la dématérialisation. En prévision de l’obligation de facturation électronique prévue pour 2026, l’entreprise se positionne stratégiquement pour accompagner ses clients dans cette transition dès 2025. Elle a pour ambition d’atteindre 1,5 million d’utilisateurs d’ici la fin de cette période.

En parallèle, l’entreprise a récemment levé 2 millions d’euros en 2021, lui permettant d’accélérer son déploiement, notamment en France métropolitaine et dans les DROM-COM. Les nouvelles ambitions de croissance nécessitent le renforcement des équipes, notamment dans les domaines IT et des ventes.

Des recrutements pour répondre à la demande croissante

Dans le cadre de cette croissance, LegalySpace prévoit de recruter 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2026. Ces postes seront principalement orientés vers les technologies de l’information et les profils commerciaux. L’objectif est de disposer de ressources humaines qualifiées pour développer ses projets et accompagner les entreprises dans leur digitalisation.

L’intégration de nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, jouera un rôle clé dans cette stratégie de développement, permettant une gestion automatisée et une meilleure analyse des données pour les clients.

Un engagement envers la RSE et la souveraineté numérique

LegalySpace se distingue également par son engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’entreprise s’efforce de réduire son empreinte écologique en optimisant le stockage des données et en centralisant les fichiers, tout en garantissant sécurité et traçabilité. Cela répond à une exigence croissante de la part des entreprises de conserver le contrôle sur leurs données sensibles.

Selon Vincent Dreyfus, fondateur de LegalySpace, toutes les informations des clients sont hébergées dans des centres de données situés en France, respectant ainsi les réglementations européennes. Cela renforce la confiance des entreprises dans un cadre juridique solide.

LegalySpace se positionne ainsi non seulement comme un acteur clé de la dématérialisation, mais également comme un partenaire de confiance dans la protection des données sensibles des entreprises.

LegalySpace, acteur majeur dans la dématérialisation des documents professionnels, vient de franchir une étape significative en obtenant la certification « Coffre-Fort Numérique NF203 ». Cette reconnaissance témoigne de l’engagement de l’entreprise en matière de sécurité des données et de protection des documents sensibles. Parallèlement, LegalySpace projette de renforcer ses équipes avec des recrutements prévus dans les mois à venir, dans le but de soutenir sa croissance rapide.

Une certification décisive pour LegalySpace

La certification « Coffre-Fort Numérique NF203 » représente une avancée significative pour LegalySpace, fondée en 2009. En se conformant aux exigences de sécurité les plus strictes, l’entreprise affirme son statut de leader dans la gestion sécurisée des documents. Cette certification garantit la conservation à long terme des documents sensibles, tout en respectant les normes imposées par le RGPD. Avec plus de 500 000 utilisateurs, LegalySpace s’engage à fournir des solutions fiables et sécurisées.

Un soutien à la transition numérique des entreprises

En réponse à l’obligation de facturation électronique qui entrera en vigueur en 2026, LegalySpace se positionne comme un partenaire indispensable pour accompagner les entreprises dans cette mutation numérique. L’entreprise propose des outils permettant la dématérialisation des processus administratifs, incluant la signature électronique, la gestion des contrats, et plus encore. Ces innovations faciliteront la gestion des volumes croissants de documents au sein des entreprises.

Des recrutements pour soutenir la croissance

LegalySpace prévoit de recruter 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2026, afin de renforcer ses équipes dans les domaines de l’IT et des ventes. Cette expansion de la main-d’œuvre est essentielle pour accompagner l’entreprise dans sa mission d’obtenir 1,5 million d’utilisateurs. Le recrutement permettra également d’intégrer de nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, qui jouera un rôle central dans l’optimisation des services offerts par LegalySpace.

Un engagement en matière de responsabilité sociétale

LegalySpace fait de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de la souveraineté numérique une priorité. L’entreprise s’engage à réduire son empreinte écologique en optimisant le stockage des données et en centralisant les fichiers. En hébergeant toutes les informations en France, LegalySpace garantit la protection de ces données conformément aux réglementations en vigueur, tout en assurant un accès contrôlé et une traçabilité complète.

Pour suivre les dernières actualités, LegalySpace est également présente sur LinkedIn et Facebook.

LegalySpace obtient la certification « Coffre-Fort Numérique NF203 »

LegalySpace, une entreprise innovante dans le domaine de la dématérialisation des documents professionnels, vient d’annoncer l’obtention de la certification Coffre-Fort Numérique NF203, marquant une étape cruciale dans son développement. Cette certification témoigne de l’excellence et de la sécurité de ses solutions, renforçant ainsi la confiance que les entreprises peuvent placer dans leur plateforme. Parallèlement, LegalySpace prévoit de recruter 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2026, pour accompagner sa croissance et sa transition vers la facturation électronique, qui sera obligatoire pour toutes les entreprises à partir de 2026.

Une valeur ajoutée pour les entreprises

La certification Coffre-Fort Numérique NF203 confirme que les solutions proposées par LegalySpace garantissent une conservation sécurisée et à long terme des documents sensibles. En offrant aux entreprises la possibilité de digitaliser et de sécuriser leurs processus administratifs, LegalySpace répond à un besoin croissant d’optimisation et de sécurité dans le monde des affaires. La plateforme permet également la gestion de divers types de documents, allant des contrats de travail aux bulletins de paie électroniques, tout en s’assurant de la conformité avec le RGPD.

Un soutien dans la transition numérique

Avec l’essor numérique et l’imminence de l’obligation de facturation électronique, notamment en septembre 2026, LegalySpace se positionne comme un partenaire crucial pour les entreprises souhaitant opérer leur transition. Sa solution pragmatique et sécurisée permet aux entreprises de se préparer efficacement à ces changements. Vincent Dreyfus, le fondateur de LegalySpace, a exprimé l’ambition de l’entreprise de soutenir toutes les sociétés dans cette démarche, en leur offrant des solutions éthiques pour se libérer de la gestion traditionnelle des documents.

Une équipe renforcée pour accompagner la croissance

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, LegalySpace prévoit de recruter 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2026, principalement dans les secteurs de l’IT et de la vente. Cette décision reflète non seulement la volonté de l’entreprise d’élargir son équipe, mais aussi son engagement à répondre aux besoins croissants de ses utilisateurs. À l’heure actuelle, LegalySpace compte déjà plus de 500 000 utilisateurs et 450 entreprises clientes, un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

Un choix en faveur de la souveraineté numérique

L’entreprise met un point d’honneur à assurer la souveraineté numérique de ses clients, garantissant que toutes les données sont hébergées sur le territoire français. Cela permet aux entreprises de conserver le contrôle sur leurs informations sensibles et d’être en conformité avec la réglementation européenne. En centralisant le stockage des données, LegalySpace réduit également l’empreinte écologique, indispensable dans le cadre des politiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Une plateforme au service de l’innovation

Au-delà de la certification NF203, LegalySpace continue d’explorer des solutions innovantes, notamment l’intégration de technologies récemment émergentes telles que l’intelligence artificielle. Cette volonté d’innovation vise à faciliter des fonctions telles que la reconnaissance automatique des documents et l’interprétation des données, offrant ainsi un précieux soutien à la prise de décision dans les entreprises.

Les prochaines étapes pour LegalySpace s’annoncent riches de promesses et d’opportunités, et l’entreprise semble prête à relever les défis du marché numérique tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de sécurité et d’accompagnement. La fusion d’une expertise solide avec une vision claire pour l’avenir positionne LegalySpace comme un acteur incontournable dans le domaine de la dématérialisation des documents.

