Open Bee, acteur innovant dans le domaine de la Gestion Électronique de Documents (GED), a récemment obtenu son immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP). Cette reconnaissance par l’administration fiscale atteste de sa capacité à offrir des solutions avancées et conformes aux exigences légales de la facturation électronique. Grâce à cette immatriculation, Open Bee renforce son engagement à accompagner les entreprises dans leur transition vers une gestion documentaire dématérialisée, tout en garantissant sécurité et transparence dans le traitement des opérations comptables.

Open Bee : Nouvelle immatriculation en tant que Plateforme de Dématérialisation (PDP)

Dans un contexte où la dématérialisation devient un enjeu central pour les entreprises, Open Bee annonce avec fierté son immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) auprès de l’administration fiscale. Cette reconnaissance, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire entourant la facturation électronique, témoigne de l’engagement d’Open Bee à fournir des solutions innovantes et intégrées pour accompagner les entreprises vers une gestion documentaire optimisée.

Les fonctionnalités de la plateforme PDP d’Open Bee

La plateforme PDP d’Open Bee, totalement intégrée à sa solution de Gestion Électronique de Documents (GED), propose une automatisation complète des processus de facturation électronique. Parmi les nombreuses fonctionnalités, on trouve :

Interopérabilité avec le Portail Public de Facturation (PPF) ainsi que d’autres PDPs, facilitant ainsi la gestion des flux de factures entre différentes entités administratives et privées.

Une interface utilisateur intuitive, dotée de widgets personnalisables et d’indicateurs de performance clés (KPI), permet un suivi évident des opérations financières. Les utilisateurs peuvent ainsi visualiser des éléments tels que le statut des factures (paiement transmis ou encaissé), la TVA due et les temps de traitement des transactions.

Rapports fiscaux automatisés sont facilement accessibles via des interfaces dédiées, garantissant une gestion conforme aux exigences légales et offrant une traçabilité exemplaire en lien avec les systèmes d’ERP et de CRM des entreprises.

Des innovations au-delà de la réglementation

Open Bee ne se limite pas à une simple conformité ; elle prévoit d’intégrer des fonctionnalités avancées dans sa version 7. Parmi les améliorations notables, la transformation de fichiers PDF en format facture X (Océrisation), des circuits de validation dynamiques et la génération automatisée d’écritures comptables figurent en bonne place.

La plateforme proposera également une piste d’audit fiable grâce à une complétion de dossier pertinente et assurera l’archivage des factures dans le stockage GED. De plus, Open Bee a prévu de capter aussi des factures issues de l’international et d’autres types de transactions, favorisant ainsi l’interopérabilité avec différents systèmes.

Préparation à la réforme fiscale de 2026

La réforme de la facturation électronique en France, qui sera progressivement mise en place entre 2026 et 2027, est un autre axe de préparation pour Open Bee. En s’appuyant sur sa version 7, la plateforme est conçue pour s’adapter aux exigences futures, garantissant que chaque client disposera d’un portail GED, d’un add-on PDP et d’un module de signature électronique.

Cela assure que les investissements réalisés sur la plateforme seront durables et adaptés aux évolutions réglementaires. Les utilisateurs bénéficient ainsi de systèmes améliorés pour anticiper les contrôles fiscaux, notamment grâce à une visibilité accrue sur les paiements en souffrance.

Un accompagnement futur assuré

Pour faciliter cette transition vers la dématérialisation, un audit sera proposé par des partenaires d’Open Bee dès 2025 pour aider les entreprises à poser des questions pertinentes concernant le type de factures, la volumétrie, les formats et l’écosystème applicatif.

L’ajout du module PDP dans la version 7 d’Open Bee constitue ainsi une avancée significative, renforçant la circularisation et la traçabilité des documents commerciaux, tout en assurant une conformité rigoureuse et un suivi des transactions optimisé.

Avec cette immatriculation et les évolutions prévues, Open Bee se positionne comme un acteur clé et fiable dans le domaine de la dématérialisation, répondant efficacement aux défis croissants de la transformation digitale dans les processus comptables et administratifs des entreprises.

FAQ sur l’immatriculation d’Open Bee en tant que Plateforme de Dématérialisation (PDP)

Qu’est-ce que la Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) d’Open Bee ? Il s’agit d’une solution intégrée au système de Gestion Électronique de Documents (GED) d’Open Bee, permettant d’automatiser le processus de facturation électronique.

Quelles fonctionnalités sont proposées par la PDP d’Open Bee ? La PDP offre des fonctionnalités telles que l’interopérabilité avec le Portail Public de Facturation, une interface utilisateur intuitive, des rapports fiscaux automatisés, ainsi que la traçabilité des statuts des factures.

Comment Open Bee se distingue-t-elle avec sa PDP ? Open Bee se démarque par des fonctionnalités avancées telles que la transformation de fichiers PDF en format facture X, des circuits de validation automatisés, et l’archivage des factures au sein de son portail GED.

Quelles sont les implications de la réforme de la facturation électronique prévue en 2026 ? Open Bee prépare ses clients à cette réforme, qui imposera des changements pour les grandes entreprises en 2026 et pour les PME en 2027. Cela implique que les investissements réalisés sur la plateforme sont pérennes.

Quel sera l’impact de l’ajout de la PDP dans la version 7 d’Open Bee ? Cet ajout renforcera la circularisation et la traçabilité des documents, garantissant ainsi une conformité et une gestion rigoureuse des flux financiers.

Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à utiliser la PDP d’Open Bee ? Les entreprises doivent s’assurer d’avoir des données propres à l’entrée pour faciliter le contrôle des informations lors de l’intégration à la PDP.

Y aura-t-il des audits pour accompagner les entreprises dans leur transition vers la PDP ? Oui, certains partenaires d’Open Bee proposeront des audits pour déterminer les bonnes pratiques et les types de factures à traiter dans le cadre de cette transition.