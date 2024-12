Legalyspace lance une opération de recrutement : 15 nouveaux talents pour numériser les documents de 1,5 million d’utilisateurs.

EN BREF Legalyspace recrute 15 nouveaux talents.

Dans un contexte où la digitalisation des processus est de plus en plus essentielle, l’entreprise bordelaise Legalyspace annonce une ambitieuse opération de recrutement. Pour accompagner sa croissance et répondre à la montée en puissance de ses services, elle prévoit l’embauche de 15 nouveaux talents, dont l’objectif sera de numériser les documents de pas moins de 1,5 million d’utilisateurs d’ici 2026. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’efficacité des services digitaux et de renforcer sa position sur le marché de la dématérialisation.

La société bordelaise Legalyspace, spécialisée dans la dématérialisation des documents professionnels, a récemment annoncé son intention de recruter 15 nouveaux collaborateurs. Cette initiative s’inscrit dans un projet ambitieux visant à numériser les documents de 1,5 million d’utilisateurs d’ici 2026, dans un contexte où l’obligation de facturation électronique se profile à l’horizon. La certification Coffre-fort numérique récemment obtenue par l’entreprise renforce cet engagement en matière de sécurité des données.

Une croissance soutenue et une nouvelle certification

Fondée en 2009, Legalyspace a su, au fil des années, s’imposer comme un acteur clé dans le domaine de la dématérialisation des documents au service des PME et ETI. Récemment, l’entreprise a reçu la certification Coffre-fort numérique NF203, une étape cruciale pour valider son expertise en matière de protection des données sensibles. Ce nouveau statut permettra à Legalyspace d’accroître sa crédibilité auprès de ses clients et de renforcer son rôle en tant que partenaire de confiance.

Un objectif ambitieux : 1,5 million d’utilisateurs d’ici 2026

Actuellement, Legalyspace compte environ 500 000 utilisateurs et ambitionne de tripler ce nombre d’ici 2026. Cette croissance rapide est stipulée par l’évolution réglementaire qui impose aux entreprises de se conformer à des standards de digitalisation de leurs documents. Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique prévue pour septembre 2026, Legalyspace s’engage à accompagner au mieux les entreprises dans cette transition.

Un recrutement structuré pour accompagner la digitalisation

Pour soutenir ce développement, la société prévoit de recruter 15 nouveaux talents qui auront pour mission d’accompagner la digitalisation des entreprises dans divers domaines, tels que les bulletins de paie électroniques, la signature électronique, et bien d’autres services digitaux. Les nouveaux collaborateurs intégrés aux équipes de Legalyspace seront également chargés d’explorer et d’intégrer nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, dans leur offre de services.

Un secteur en pleine évolution

Le marché de la dématérialisation est en pleine mutation, et les entreprises doivent s’adapter pour répondre aux exigences croissantes en matière de digitalisation. Dans ce contexte, Legalyspace se positionne comme un leader dans l’accompagnement des entreprises vers une transformation numérique réussie. L’engagement de l’entreprise à comprendre et intégrer les besoins spécifiques de chaque client est un atout majeur pour son développement futur.

Perspective d’avenir pour Legalyspace

Avec cet ambitieux plan de recrutement et le renforcement de ses équipes, Legalyspace se prépare à devenir un acteur incontournable de la dématérialisation en France. Les projets d’expansion de l’entreprise, combinés à l’expertise de ses futurs collaborateurs, promettent un avenir radieux pour l’innovation et la sécurité des documents numériques. Les entreprises qui choisiront de travailler avec Legalyspace bénéficieront d’une offre de services renforcée, adaptée aux enjeux contemporains de la digitalisation.

Comparatif des Objectifs de Recrutement et leurs Impact

Objectifs de l’opération Impact estimé Recrutement de 15 nouveaux talents Renforcement des équipes pour accompagner la digitalisation Dématérialisation de documents pour 1,5 million d’utilisateurs Amélioration de l’accès aux services numériques Préparation à l’obligation de facturation électronique Conformité accrue des entreprises avec la législation Intégration de l’intelligence artificielle Optimisation des processus et efficience accrue Tripler le nombre d’utilisateurs d’ici 2026 Expansion significative de la base de clients

